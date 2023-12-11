Осимхен – лучший африканский футболист 2023 года, Буну – лучший вратарь, Реграги получил тренерский приз

Виктор Осимхен признан лучшим африканским футболистом года.

Нападающий «Наполи» и сборной получил приз по итогам 2023 года, обойдя в голосовании и .

В сезоне-2022/23 в составе « » стал чемпионом Италии и лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами. Форвард также забил 10 голов за Нигерию в квалификации Кубка африканских наций, став лучшим бомбардиром отборочного турнира.

Приз лучшему африканскому вратарю года получил голкипер « » и сборной Марокко Яссин Буну. Также на награду были номинированы (« », ) и Мохамед Эль-Шенави (« », ).

Лучшим тренером года признан , под руководством которого сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.

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