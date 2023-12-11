Осимхен – лучший африканский футболист 2023 года, Буну – лучший вратарь, Реграги получил тренерский приз

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Виктор Осимхен признан лучшим африканским футболистом года.

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии получил приз по итогам 2023 года, обойдя в голосовании Мохамеда Салаха и Ашрафа Хакими.

В сезоне-2022/23 Осимхен в составе «Наполи» стал чемпионом Италии и лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами. Форвард также забил 10 голов за Нигерию в квалификации Кубка африканских наций, став лучшим бомбардиром отборочного турнира.

Приз лучшему африканскому вратарю года получил голкипер «Аль-Хилаля» и сборной Марокко Яссин Буну. Также на награду были номинированы Андре ОнанаМанчестер Юнайтед», Камерун) и Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли Каир», Египет).

Лучшим тренером года признан Валид Реграги, под руководством которого сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.

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7 комментариев
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Салах мог снова забрать, но Осимхен был сильно хорош, справедливо
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Ответ madaev
Чушь, Салах был лучшим
Но не стал чемпионом. А Осимхен стал при этом будучи далеко не фаворитом.
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Заслуженно.
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Странно, что Онана пролетел. Ведь не он пропустил 7 от Ненавистного Ливерпуля...
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По прошлому сезону можно согласиться, глупо сравнивать чемпионство Наполи со спадом Ливерпуля мимо ЛЧ, но за год с учетом начала нового Салах сильно оторвался вперед. Вообще я не уверен, что Осимхен достигнет его уровня в принципе, таких игроков единицы. У Салаха сейчас 11+7 в 16 матчах только АПЛ и куча решающих предголевых действий, лучший игрок лиги прямо сейчас. Только ради него хочется смотреть матчи Ливерпуля.
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