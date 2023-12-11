Осимхен – лучший африканский футболист 2023 года, Буну – лучший вратарь, Реграги получил тренерский приз
Виктор Осимхен признан лучшим африканским футболистом года.
Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии получил приз по итогам 2023 года, обойдя в голосовании Мохамеда Салаха и Ашрафа Хакими.
В сезоне-2022/23 Осимхен в составе «Наполи» стал чемпионом Италии и лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами. Форвард также забил 10 голов за Нигерию в квалификации Кубка африканских наций, став лучшим бомбардиром отборочного турнира.
Приз лучшему африканскому вратарю года получил голкипер «Аль-Хилаля» и сборной Марокко Яссин Буну. Также на награду были номинированы Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун) и Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли Каир», Египет).
Лучшим тренером года признан Валид Реграги, под руководством которого сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.
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