Хакими, Амрабат, Кулибали и Сарр – в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF
CAF опубликовала символическую сборную группового этапа Кубка Африки.
В число лучших игроков по версии Африканской конфедерации футбола вошли четыре футболиста из Марокко, три – из Сенегала, два – из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.
Вратарь: Хесус Овоно («Алавес», Экваториальная Гвинея).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль», Сенегал), Найеф Агерд («Вест Хэм», Марокко), Артюр Масуаку («Бешикташ», ДР Конго).
Полузащитники: Софьян Амрабат («Манчестер Юнайтед», Марокко), Аззедин Унаи («Марсель», Марокко), Ламин Камара («Метц», Сенегал).
Нападающие: Желсон Дала («Аль-Вакра», Ангола), Эмилио Нсуэ («Интерсити», Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр («Марсель», Сенегал).
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