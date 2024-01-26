Хакими, Амрабат, Кулибали и Сарр – в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF

CAF опубликовала символическую сборную группового этапа Кубка Африки.

В число лучших игроков по версии конфедерации футбола вошли четыре футболиста из Марокко, три – из , два – из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.

Вратарь: Хесус Овоно (« », Экваториальная Гвинея).

Защитники: (« », Марокко), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль», Сенегал), Найеф Агерд («Вест Хэм», Марокко), Артюр Масуаку («Бешикташ», ДР Конго).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Манчестер Юнайтед», Марокко), Аззедин Унаи («Марсель», Марокко), Ламин Камара («Метц», Сенегал).

Нападающие: Желсон Дала («Аль-Вакра», Ангола), Эмилио Нсуэ («Интерсити», Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр («Марсель», Сенегал).

Сенегал сыграет с Кот-д′Ивуаром в 1/8 финала Кубка Африки, Нигерия против Камеруна, Марокко – ЮАР