Киммих про ЛЧ: «Вряд ли «Бавария» выиграет все оставшиеся матчи. Даже не знаю, способны ли мы еще попасть в топ-8. Последние 6 лет мы не напрягаясь выходили из группы, но не теперь»
Йозуа Киммих сомневается в шансах «Баварии» выйти в 1/8 финала ЛЧ напрямую.
«Я знаю: крайне маловероятно, что мы выиграем все оставшиеся матчи, пусть даже такова наша цель. Я даже не знаю, способны ли мы еще попасть в первую восьмерку. В теории – да, наверное.
Теперь нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи. Нас ждут сложные соперники.
Последние шесть лет мы не напрягаясь выходили из группы. Сейчас же нам этого не удается. Посмотрим, чем все закончится», – сказал полузащитник в интервью Bild.
«Астон Вилла» и «Ливерпуль» лидируют в ЛЧ после 3 туров. «Сити» – 3-й, «Барса» – 10-я, «Реал» – 12-й, «Юве» – 14-й, «ПСЖ» – 19-й, «Бавария» – 23-я, «Милан» – 25-й, «Атлетико» – 27-й
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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