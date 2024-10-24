Капелло о Нойере после 1:4 от «Барсы»: «Некоторым вратарям нужно набраться смелости, чтобы уйти, достигнув определенного возраста»

Фабио Капелло посоветовал Мануэлю Нойеру задуматься о завершении карьеры.

38-летний Нойер вышел в стартовом составе «Баварии» на матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов, в котором мюнхенцы уступили со счетом 1:4.

«Некоторые вратари, достигнув определенного возраста, должны набраться смелости, чтобы завершить карьеру», – сказал бывший главный тренер «Реала» и «Милана» в эфире Sky Sport Italia.

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