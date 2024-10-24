Капелло о Нойере после 1:4 от «Барсы»: «Некоторым вратарям нужно набраться смелости, чтобы уйти, достигнув определенного возраста»
Фабио Капелло посоветовал Мануэлю Нойеру задуматься о завершении карьеры.
38-летний Нойер вышел в стартовом составе «Баварии» на матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов, в котором мюнхенцы уступили со счетом 1:4.
«Некоторые вратари, достигнув определенного возраста, должны набраться смелости, чтобы завершить карьеру», – сказал бывший главный тренер «Реала» и «Милана» в эфире Sky Sport Italia.
Лотар Маттеус: «Нойер сейчас не Нойер. Он не опора «Баварии», как раньше. Он спас бы от 1-2 голов «Барсы» в прошлом»
Как «Барса» выиграла экстрим-дуэль у «Баварии»? Отвечают Лукомский и Денисов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metro
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости