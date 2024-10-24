Нойер про 1:4 с «Барсой»: «Бавария» допустила ошибки. Они играли интенсивнее, чем клубы, с которыми мы встречались до этого»

Мануэль Нойер высказался о поражении от «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Бавария » проиграла в гостях каталонцам (1:4) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

«Обе команды действовали рискованно, поэтому случались ошибки и потери мяча.

Мы допустили ошибки, надо быть активнее и агрессивнее в полузащите, потому что в атаке «Барселоны» есть быстрые игроки, такие как Рафинья . Этого сегодня не хватало.

Надо также сказать, что «Барса» играет более интенсивно, чем команды, с которыми мы встречались до сих пор», – заявил голкипер «Баварии».