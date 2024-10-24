Нойер про 1:4 с «Барсой»: «Бавария» допустила ошибки. Они играли интенсивнее, чем клубы, с которыми мы встречались до этого»
Мануэль Нойер высказался о поражении от «Барселоны» в Лиге чемпионов.
«Бавария» проиграла в гостях каталонцам (1:4) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Обе команды действовали рискованно, поэтому случались ошибки и потери мяча.
Мы допустили ошибки, надо быть активнее и агрессивнее в полузащите, потому что в атаке «Барселоны» есть быстрые игроки, такие как Рафинья. Этого сегодня не хватало.
Надо также сказать, что «Барса» играет более интенсивно, чем команды, с которыми мы встречались до сих пор», – заявил голкипер «Баварии».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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