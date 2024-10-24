Слот на вопрос о доминировании «Ливерпуля»: «Вы были на стадионе и считаете, что мы не доминировали? У нас было гораздо больше моментов, владения и свободы, чем у «Лейпцига» – как я и хочу от команды»
В игре 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы победили со счетом 1:0.
– Вы говорили о том, что не доминировали с «Челси». Сегодня снова было так, вас это беспокоит?
– Вас не было на стадионе? Были? И вы считаете, что мы не доминировали?
Когда играешь против большой и хорошей команды на выезде, у нее в какие-то моменты матчей также будут шансы. Думаю, один из них был после углового.
Как я видел этот матч: большую часть игры мы полностью доминировали, как и в остальных проведенных играх, за исключением одной – против «Челси». Так что я совершенно не беспокоюсь по поводу этого матча. Гораздо сильнее я был «обеспокоен», если вы хотите это так называть, после игры с «Челси».
Но именно такую игру я хочу видеть от нашей команды: гораздо больше моментов, чем у соперника, гораздо больше владения, гораздо больше свободы в полузащите при построении атак. Это было хорошо. Но я согласен с вами: возможно, вы были там [на стадионе] лишь в первые 10 и в последние 20 минут, – сказал со смехом главный тренер «Ливерпуля».
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