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  • Слот про 1:0 с «РБ Лейпциг»: «Ливерпуль» контролировал игру, кроме последних минут. Сыграй мы вничью, я бы сказал, что мы что-то упустили»
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Слот про 1:0 с «РБ Лейпциг»: «Ливерпуль» контролировал игру, кроме последних минут. Сыграй мы вничью, я бы сказал, что мы что-то упустили»

Арне Слот высказался после победы над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

В 3-м туре общего этапа «Ливерпуль» победил на выезде со счетом 1:0.

– Прежде всего, мы очень рады победе. Мы провели сложный матч на выезде. В основном мы контролировали ход игры, за исключением последних нескольких минут, когда нам помогли Вирджил [ван Дейк], Ибу [Конате] и вратарь. Если бы мы сыграли вничью, я бы сказал, что мы что-то упустили.

Нам очень повезло [с Келлехером]. Нормально, что в таком клубе, как наш, есть очень хорошие игроки на каждой позиции. Алиссон травмировался в прошлом сезоне и сейчас снова выбыл. Дело не только в нем. У нас есть игроки, которые не всегда выходят в стартовом составе, у которых все получилось в этом матче.

Я просил Дарвина Нуньеса забить. Он сделал это, но Гакпо также сыграл важную роль перед голом, а Мо [Салах] отдал голевую передачу. Это был командный гол. Приятно видеть, что Дарвин был действительно хорош.

– Что думаете о предстоящем матче с «Арсеналом»?

– Мы знаем, насколько «Арсенал» силен, особенно на своем стадионе. Артета проделал потрясающую работу за последние несколько лет, и мы должны быть на высоте, чтобы добиться результата, – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире TNT Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoАрне Слот
logoВирджил ван Дейк
logoРБ Лейпциг
logoМохамед Салах
logoАлиссон
logoКоди Гакпо
logoИбраима Конате
logoДарвин Нуньес
logoКуивин Келлехер
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