Слот про 1:0 с «РБ Лейпциг»: «Ливерпуль» контролировал игру, кроме последних минут. Сыграй мы вничью, я бы сказал, что мы что-то упустили»
В 3-м туре общего этапа «Ливерпуль» победил на выезде со счетом 1:0.
– Прежде всего, мы очень рады победе. Мы провели сложный матч на выезде. В основном мы контролировали ход игры, за исключением последних нескольких минут, когда нам помогли Вирджил [ван Дейк], Ибу [Конате] и вратарь. Если бы мы сыграли вничью, я бы сказал, что мы что-то упустили.
Нам очень повезло [с Келлехером]. Нормально, что в таком клубе, как наш, есть очень хорошие игроки на каждой позиции. Алиссон травмировался в прошлом сезоне и сейчас снова выбыл. Дело не только в нем. У нас есть игроки, которые не всегда выходят в стартовом составе, у которых все получилось в этом матче.
Я просил Дарвина Нуньеса забить. Он сделал это, но Гакпо также сыграл важную роль перед голом, а Мо [Салах] отдал голевую передачу. Это был командный гол. Приятно видеть, что Дарвин был действительно хорош.
– Что думаете о предстоящем матче с «Арсеналом»?
– Мы знаем, насколько «Арсенал» силен, особенно на своем стадионе. Артета проделал потрясающую работу за последние несколько лет, и мы должны быть на высоте, чтобы добиться результата, – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире TNT Sports.
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