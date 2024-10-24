Слот – первый тренер в истории высшей лиги Англии, выигравший 11 из 12 стартовых матчей во всех турнирах
Арне Слот показал лучший старт среди тренеров высшего дивизиона Англии.
Вчерашняя победа над «РБ Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов стала для тренера 11-й в 12 первых матчах во главе «Ливерпуля».
Слот стал первым тренером в истории высшего английского дивизиона, выигравшим 11 из 12 первых матчей во всех турнирах.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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