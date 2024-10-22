Арне Слот: «Многие смеялись над тратами «Челси», но у них такой сильный состав, что в ближайшие годы они будут на вершине»
Арне Слот уверен, что «Челси» добьется успеха.
«Ливерпуль» обыграл лондонскую команду со счетом 2:1 в 8-м туре АПЛ.
«Нельзя требовать большего от результатов, но всегда есть возможности для совершенствования, мы не переиграли «Челси». Но хорошо то, что, когда мы играем с такими командами, как «Челси» или «Манчестер Юнайтед», мы навязываем борьбу в каждом моменте, который может стать решающим. Но, надеюсь, мы сможем играть против таких сильных соперников, как «Милан» или «Юнайтед», больше доминируя.
Многие смеялись над тем, что «Челси» так много инвестирует, но, на мой взгляд, у них хорошо идут дела и у них такой сильный состав, что в ближайшие годы они будут на вершине», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Liverpool Echo
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости