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Арне Слот: «Многие смеялись над тратами «Челси», но у них такой сильный состав, что в ближайшие годы они будут на вершине»

Арне Слот уверен, что «Челси» добьется успеха.

«Ливерпуль» обыграл лондонскую команду со счетом 2:1 в 8-м туре АПЛ

«Нельзя требовать большего от результатов, но всегда есть возможности для совершенствования, мы не переиграли «Челси». Но хорошо то, что, когда мы играем с такими командами, как «Челси» или «Манчестер Юнайтед», мы навязываем борьбу в каждом моменте, который может стать решающим. Но, надеюсь, мы сможем играть против таких сильных соперников, как «Милан» или «Юнайтед», больше доминируя.

Многие смеялись над тем, что «Челси» так много инвестирует, но, на мой взгляд, у них хорошо идут дела и у них такой сильный состав, что в ближайшие годы они будут на вершине», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Liverpool Echo
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
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