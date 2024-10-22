Арне Слот: «Многие смеялись над тратами «Челси», но у них такой сильный состав, что в ближайшие годы они будут на вершине»

Арне Слот уверен, что «Челси» добьется успеха.

«Ливерпуль » обыграл лондонскую команду со счетом 2:1 в 8-м туре АПЛ .

«Нельзя требовать большего от результатов, но всегда есть возможности для совершенствования, мы не переиграли «Челси». Но хорошо то, что, когда мы играем с такими командами, как «Челси» или «Манчестер Юнайтед », мы навязываем борьбу в каждом моменте, который может стать решающим. Но, надеюсь, мы сможем играть против таких сильных соперников, как «Милан» или «Юнайтед», больше доминируя.

Многие смеялись над тем, что «Челси » так много инвестирует, но, на мой взгляд, у них хорошо идут дела и у них такой сильный состав, что в ближайшие годы они будут на вершине», – сказал главный тренер «Ливерпуля».