Салах забил 250-й гол за «Ливерпуль». Больше только у Раша и Ханта

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах забил 250-й гол за мерсисайдский клуб.

Египетский футболист открыл счет в матче с «Астон Виллой » в 10-м туре АПЛ (1:0, перерыв). Теперь на его счету 250 забитых мячей в составе «красных».

Больше голов за «Ливерпуль» забили только Иан Раш (346) и Роджер Хант (285).

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь .