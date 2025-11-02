Салах забил 250-й гол за «Ливерпуль». Больше только у Раша и Ханта
Мохамед Салах забил 250-й гол за «Ливерпуль».
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 250-й гол за мерсисайдский клуб.
Египетский футболист открыл счет в матче с «Астон Виллой» в 10-м туре АПЛ (1:0, перерыв). Теперь на его счету 250 забитых мячей в составе «красных».
Больше голов за «Ливерпуль» забили только Иан Раш (346) и Роджер Хант (285).
Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1909 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости