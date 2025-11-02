Салах забил во 2-й игре подряд после 6-матчевой серии без голов за «Ливерпуль». Мохамед отличился против «Астон Виллы»
Мохамед Салах сменил безголевую серию на голевую.
Мохамед Салах забил во втором матче подряд.
Вингер «Ливерпуля» открыл счет в матче с «Астон Виллой» в 10-м туре АПЛ (1:0, перерыв).
В прошлом матче Салах отметился голом в ворота «Брентфорда» в чемпионате (2:3).
Перед этим египтянин не забивал на протяжении шести игр подряд. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
