Салах забил во 2-й игре подряд после 6-матчевой серии без голов за «Ливерпуль». Мохамед отличился против «Астон Виллы»

Мохамед Салах сменил безголевую серию на голевую.

Мохамед Салах забил во втором матче подряд.

Вингер «Ливерпуля » открыл счет в матче с «Астон Виллой » в 10-м туре АПЛ (1:0, перерыв).

В прошлом матче Салах отметился голом в ворота «Брентфорда» в чемпионате (2:3).

Перед этим египтянин не забивал на протяжении шести игр подряд. Его статистику можно увидеть здесь .