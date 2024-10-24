Карпов об инсайдах: «У меня большой ресурс, чтобы отсеять неправду. При трансфере в идеале нужна информация от клубов и стороны игрока, но в других конфигурациях столько источников не обязательно»

Иван Карпов рассказал о работе с источниками инсайдов.

– Ты сказал, что клубы могут прийти к тебе, чтобы объяснить логику решения. Зачем еще ты им нужен?

– Гипотетически они захотят занизить сумму трансфера. Но со мной это опасно. Для меня одна из ключевых вещей – достоверность и честность отношений. Если меня обмануть и я об этом узнаю, ты добьешься локальной цели, но в лучшем случае потеряешь союзника. А в худшем – обретешь врага.

– Что значит «обретешь врага»? Как ты действуешь в статусе врага?

– Я не имею в виду инсайды. Но ты получишь человека, которому ты очень не нравишься и который станет яростно тебя критиковать. Так себе тема.

– Зачем ты нужен агентам?

– Логика, акценты, нюансы. Защита от дезинформации. Если мне пришла ложная инфа про их клиентов и я ее бахну, всем будет не очень. Агентам выгодно иметь со мной нормальные отношения.

– Ты сказал, что сами футболисты бывают источниками.

– Это редкое явление, но такое бывало. Как-то посчитал, сколько премиальных получали в бердыевском «Ростове », который занял второе место и пошумел в Лиге чемпионов. Там была проблема с зарплатами, и Ротенберг башлял крупные премиальные. Появилась информация, с которой я пошел к игроку, и он ее частично подтвердил: «Здесь столько, а не столько». Я все посчитал и вывел формулу.

– Ты допускаешь, что тебя могут использовать? Чтобы сбить цену на игрока, ускорить сделку, протолкнуть решение.

– У меня есть возможности проверять. Почему я сказал , что на вершине пирамиды? Не в том смысле, что я самый крутой. А в том, что могу брать информацию снизу и проверять сверху: у клубов, федераций, футболистов, агентов – кого угодно.

Меня можно попробовать использовать. Наверное, даже можно добиться локального успеха. Но у меня большой ресурс, чтобы отсеять неправду. В текущем состоянии рынка для таких целей проще использовать людей снизу и из середины – их ведь тоже цитируют или они сами работают в медиа.

Попытки бывают. Но моя работа заточена в том числе на то, чтобы этого избежать.

– Сколько в идеале должно быть источников?

– Зависит от качества. Я прошел все стадии и примерно понимаю, как появляются инсайды у других. Вот им что-то сказал условный Коля Пупкин, который не имеет отношения ни к Соболеву, ни к «Спартаку », ни к «Зениту» и который услышал что-то на агентском базаре. Потом они идут к еще одному источнику, который тоже ни к кому не имеет отношения, но вроде тоже что-то слышал. И вот у них уже два источника. И вот они бахают это.

Да, два источника. Может, и три. Но информация – полная ##### [ерунда]. Потому что качество источников – низкое.

А может быть один источник, которого вообще не надо проверять. Так у меня было и с Угальде . Написал человек: «Вань, с Угальде все близко, скоро будет в России. Пиши». Я не стал ни с кем сверяться. И правильно сделал: через полчаса после моего поста Фабрицио Романо написал, что Угальде переходит в «Спартак».

Качество важнее количества. Конечно, если речь про трансфер, в идеале нужно получить информацию от обоих клубов и от стороны игрока. Но в других конфигурациях столько источников не обязательно. И часто – невозможно. Например, от клубов почти никогда не добиться информации по увольнениям тренеров – или нет ответа, или что-то слишком уклончивое. Некоторые же темы требуют подтверждения многих источников из-за большого числа действующих лиц, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘ .

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России