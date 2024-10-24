  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпов о том, работает ли он как пиарщик клубов: «Иногда. Не беру деньги за то, с чем не согласен или что мне не близко. В остальном – без комментариев»
12

Карпов о том, работает ли он как пиарщик клубов: «Иногда. Не беру деньги за то, с чем не согласен или что мне не близко. В остальном – без комментариев»

Иван Карпов рассказал, берет ли он деньги от клубов.

– Тебе предлагают деньги за информацию?

– Нет. Бывает, от меня ждут денег за информацию. Но я крайне редко кому-то плачу. Например, та ситуативная история с официантом.

– В это сложно поверить, когда на рынке столько заинтересованных игроков.

– Не предлагают.

– Ты бы брал?

– Зависит от того, кто и на каких условиях. У меня есть определенные требования: честность и достоверность. Как ты со мной – так и я с тобой. Нельзя ######### [обманывать] – это краеугольный камень общения.

Я не хочу зависеть от кого-то. Если у меня прекрасные отношения с человеком, могу с ним работать на коммерческой основе. Но это касается пиара, а не инсайдов. Не писать, какой он ######## [офигенный]. А если он на самом деле ######## [офигенный], рассказать об этом. Или, если с ним случается какое-то говно, правильно поддержать. Не отмазать, а попытаться сделать так, чтобы не было грязи.

– Ты работаешь как пиарщик игроков?

– Нет, такого нет.

– Получается, как пиарщик клубов?

– Иногда.

– Я слышал, что как минимум два топ-клуба РПЛ иногда платят за посты в телеграме.

– Я не беру деньги за то, с чем не согласен или что мне не близко. В остальном – без комментариев, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘.

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
деньги
Иван Карпов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Карпов: «Краснодар» – тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И ##### на мораль. Снизим число мест для инвалидов, не будем их пускать в випку. Всех недовольных – #####»
70сегодня, 09:19
Карпов о «художественном преувеличении» про Соболева: «20 млн – пожелание «Спартака», а не готовность «Зенита» их заплатить. Но «Зенит» хотел Соболева? Да. Взял? Да. Мне можно доверять»
37сегодня, 08:35
Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»
208сегодня, 07:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
50 ультрас «Фенербахче» напали на пятерых фанатов «МЮ» в Стамбуле перед матчем ЛЕ. Одного болельщика ударили монтировкой (Daily Mail)
58 минут назад
Клубы РПЛ потратили 131,62 млн евро на трансферы летом – больше всего за последние 5 лет. Заработали 84,45 млн
323 минуты назад
Глушаков о квадробинге: «Категорически не понимаю. Наверное, у людей с психикой что-то не то. Телевидение, «ютубы» вредят: дети видят и повторяют»
3739 минут назад
Гендиректор «Баварии» про 1:4 от «Барсы»: «Заслуженное поражение. Мы всегда делали верные выводы из таких ситуаций – у этой команды многое впереди, уверен»
1050 минут назад
Ривалдо: «Винисиус – фаворит «Золотого мяча» за все, что он сделал в ЛЧ и Ла Лиге, даже если дела в сборной пошли не так хорошо»
3958 минут назад
Семак о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Пробег «Барсы» с Хави и Иньестой был меньше, чем у многих в РПЛ. Кроме скорости и интенсивности есть мастерство и качество»
40сегодня, 11:25
«Спартак» рассматривал подписание Миранчука в летнее трансферное окно. Приоритетом Антона был переезд в Европу (Metaratings)
7сегодня, 11:13
В РПЛ заявлено 155 легионеров – 24% от всех футболистов. Больше всего в «Спартаке», «Динамо» и «Химках» – по 13
77сегодня, 11:08
Рабочая неделя плавно подходит к концу, а вы еще не откликнулись на вакансию аккаунт-менеджера? Не упустите свою возможность!
сегодня, 11:00Вакансия
Пьянич о русском языке: «Хочу выучить, дайте мне 5 месяцев. Будет просто, в боснийском есть похожие слова. На тренировках я понимаю, о чем говорят россияне»
33сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Онана о критике: «Такова цена, которую платишь, играя за большой клуб – «МЮ», «Реал», «Барса» всегда на слуху. Люди вправе говорить все, что хотят, игроки сосредоточены на своих задачах»
4 минуты назад
Глушков о кино и книгах: «Посмотрел французский фильм – стало интересно почитать Гюго, нравится «Игра престолов». Раньше смотрел каждую свободную минуту, сейчас времени меньше»
117 минут назад
«Сочи» сыграет с костромским «Спартаком». Сочинцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
30 минут назадРеклама
Депутат Свищев о Пьяниче: «Хорошо, что поменял мнение, приехав в Россию – таких случаев должно быть больше. Там против нас шовинистическая кампания – детьми только не питаемся»
1236 минут назад
Руководитель стадиона «Фишт» о матче России и Брунея: «РФС изначально к нам не обращался. Поле в прекрасном состоянии, сейчас лучшее время года для него»
1сегодня, 11:02
Глава Ла Лиги Тебас: «Беспокоюсь о класико из-за расистов. Испания переживает поворотный момент – рупор футбола должен транслировать терпимость»
11сегодня, 10:51
«Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 10:36
Okko покажет церемонию вручения «Золотого мяча». Будут и русский комментарий, и оригинальная дорожка
9сегодня, 10:35
Алдонин о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «В Европе интенсивность выше. На одном таланте далеко не уедешь, нужно становиться профессионалами»
3сегодня, 10:25
Карпов считает Андреева самым могущественным агентом России: «###### какой крутой тип. Уникальные схемы. На переходе Глушенкова заработал 2-3 миллиона евро»
17сегодня, 10:25