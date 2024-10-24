Карпов о том, работает ли он как пиарщик клубов: «Иногда. Не беру деньги за то, с чем не согласен или что мне не близко. В остальном – без комментариев»
– Тебе предлагают деньги за информацию?
– Нет. Бывает, от меня ждут денег за информацию. Но я крайне редко кому-то плачу. Например, та ситуативная история с официантом.
– В это сложно поверить, когда на рынке столько заинтересованных игроков.
– Не предлагают.
– Ты бы брал?
– Зависит от того, кто и на каких условиях. У меня есть определенные требования: честность и достоверность. Как ты со мной – так и я с тобой. Нельзя ######### [обманывать] – это краеугольный камень общения.
Я не хочу зависеть от кого-то. Если у меня прекрасные отношения с человеком, могу с ним работать на коммерческой основе. Но это касается пиара, а не инсайдов. Не писать, какой он ######## [офигенный]. А если он на самом деле ######## [офигенный], рассказать об этом. Или, если с ним случается какое-то говно, правильно поддержать. Не отмазать, а попытаться сделать так, чтобы не было грязи.
– Ты работаешь как пиарщик игроков?
– Нет, такого нет.
– Получается, как пиарщик клубов?
– Иногда.
– Я слышал, что как минимум два топ-клуба РПЛ иногда платят за посты в телеграме.
– Я не беру деньги за то, с чем не согласен или что мне не близко. В остальном – без комментариев, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘.
«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России
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