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  • Иван Карпов: «Краснодар» – тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И ##### на мораль. Снизим число мест для инвалидов, не будем их пускать в випку. Всех недовольных – #####»
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Иван Карпов: «Краснодар» – тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И ##### на мораль. Снизим число мест для инвалидов, не будем их пускать в випку. Всех недовольных – #####»

Иван Карпов рассказал о конфликте с «Краснодаром».

– Когда начался конфликт с «Краснодаром»?

– В 2019-м, когда Шапи и Игнатьев отказывались переподписать контракты, требуя повышения. Я дал инсайд, а Мусаев наврал на прессухе, что нет никаких проблем. Довольно быстро всплыло, что проблемы есть. И тогда в системе Галицкого родилось мнение, что мне платят, чтобы я их гасил.

– Почему они так подумали?

– Потому что они связали интерес игроков с их агентом [Аланом Агузаровым].

– Ты общался с агентом?

– Конечно. Я же должен был как-то проверять информацию. Много с кем общался, в том числе и с агентом.

– Ты получал от него деньги?

– Нет. Я вообще не получаю от агентов деньги за информацию. Никогда. В этом нет смысла.

– В чем выразился негатив клуба к тебе?

– Мне просто передавали, что там думают. Вскоре после этого случилась история с инвалидами, хотя начиналась она как история про «Ростов». В канале «Желто-синие будни» я прочитал, что в Краснодаре возникли проблемы с болельщиками-инвалидами. Нашел телефон человека, который занимается болельщиками, связался с ним, и он рассказал все про [специалиста по вопросам инвалидности и доступности «Краснодара»] Геннадия Щербину, который впоследствии ударил девочку (выбил телефон, у нее была трещина в кости). Это падаль, а не человек. Надо иметь совершенно извращенное сознание, чтобы заниматься инвалидами и вести себя так грязно.

(Пересказ от Спортса’’в одном абзаце: в 2019-м Иван Карпов выпустил два материала, где люди с ограниченными возможностями утверждали, что клуб им хамит, отказывает в билетах, проводит фильтрацию. Прокуратура проводила проверку, Геннадия Щербину, который ударил болельщицу Татьяну Шкиря, задержали по статье «Побои» и оштрафовали на 10 тысяч рублей).

Я работал в «Бизнес Online». Мне дали телефон Щербины. Нейтрально задал вопрос, объяснил, что мне рассказали в «Ростове». И он с ходу начал хамить. Еще тогда я все понял. И дальше копал-копал-копал. Написал мощный текст, который вызвал небольшой резонанс. Помню, скинул его Васе Уткину, и он сказал: «Ну, старик, мало спикеров». Типа слабая работа. Я подумал: «Ах так? Ну хорошо». И нашел 10 человек, которые пострадали от этой системы. Работал месяц. Отобрал четыре самые зверские истории. Опубликовал – и вот тогда уже полыхнуло. Даже Рабинер писал, что Сергей Николаевич неправ. И я знаю, что именно пост Рабинера встревожил «Краснодар», потому что там с уважением относятся к его работе.

Кинул этот текст Васе, и он уже ничего не ответил. И никак текст не упоминал, потому что у них с Галицким очень добрые отношения. Я в этом смысле его понимаю. Просто зачем тогда было говорить, что это слабо? Хочешь сильно? На тебе сильно.

Потом была пресс-конференция Дюкова в Питере. Я рассказал эту историю и попросил РФС разобраться. Дюков сказал Алаеву: «Александр, возьмите на контроль». И в Краснодар поехала проверка. Естественно, у клуба это вызывало адское отторжение.

– Что было дальше?

– Меня пытались уволить из «Бизнес Online». [Коммерческий директор «Краснодара» Арам] Фундукян звонил хозяину холдинга. Я неделю жил в Казани, готовил отчеты, мы по косточкам разбирали материал, пытаясь защитить свою позицию. Было несколько коллов с Фундукяном, где я тоже участвовал.

В итоге приняли соломоново решение, ведь Галицкий много делает для футбола в стране, построил парк, стадион… Классика, да? Меня не уволили, материал не сняли, извинений не приносили – потому что все правда. Но и тему дальше не развивали. Мне как автору материала это показалось несправедливым.

«Краснодар» – это тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И нам ##### [плевать] на мораль. Мы снизим количество мест для инвалидов, увеличим випку и не будем их туда пускать. Всех недовольных – ##### [пошлем подальше]. Только среди них нашлась Таня Шкиря. Сложная женщина, которая бьется за правду. И хочет лишь нормального отношения, которого изначально не было.

– Сейчас стало лучше?

– Да, там есть изменения, но они локальны. Щербина, естественно, там уже не работает. Но проблемы все еще остаются, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘.

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoВасилий Уткин
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАлександр Дюков
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoАлександр Алаев
Арам Фундукян
logoАлан Агузаров
logoИван Игнатьев
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoМурад Мусаев
брань
контент
Иван Карпов
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