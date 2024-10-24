Иван Карпов об инсайдах: «В пирамиде я на верхушке, кажется. Даю больше всех, глубже всех. Если взять 10 топовых новостей, пять будут моими»

Иван Карпов ответил, считает ли себя главным инсайдером России.

– В России есть рынок инсайдов?

– Есть я, Андрей Панков, Анар Ибрагимов, Максим Алланазаров, Глеб Трифонов, другие. У Анара всего три тысячи подписчиков, но мы говорим про возможность доставать информацию, про степень влияния. И в этой пирамиде, кажется, я на верхушке.

Есть молодые ребята. Есть анонимные телеграм-каналы, которые я не буду цитировать. Это самое простое: быть никем и требовать внимания. Сначала проявись: расскажи, кто ты и что ты – прояви уважение. И если дальше окажешься раньше меня с достоверной информацией, я тебя упомяну. Но они этого не хотят. Потому что анонимные телеграм-каналы – это всегда инструмент чьего-то влияния. Если у меня могут быть неточности, то у них нередко – откровенная ложь. Им не нужна проверка достоверности – им нужно дать материал. Либо ради заказчика, либо ради контента.

За этими каналами вполне могут стоять агентские группы. Называть их не стану.

– Ты сказал, что на верхушке. Иван Карпов – главный инсайдер России?

– Так говорят. И это лично мое ощущение от результатов каждодневной работы.

– На чем оно базируется?

– На анализе рынка. Я даю больше всех, глубже всех. И уверен: если взять 10 топовых новостей, пять из них будут моими.

Главный сериал этого лета запустил я – переход Соболева в «Зенит ». Глубину моей информации можно рассмотреть и на примере переезда Слуцкого в Китай. [Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса»] Максим Алланазаров писал: Слуцкий может уехать в Китай. Я конкретизировал: он не может уехать, а точно уедет – в «Шанхай Шеньхуа ». В конце декабря улетит вместе с Васей Березуцким и Олегом Яровинским. Дал весь расклад. За это, кажется, меня и ценят, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’‘ .

«Я не Фабрицио Романо – я Ваня Карпов, алкоголик и придурок». Все вопросы самому шумному инсайдеру России