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Онана о критике: «Цена игры за большой клуб – «МЮ», «Реал», «Барса» всегда на слуху. Люди вправе говорить все, что хотят, игроки сосредоточены на своих задачах»

Андре Онана спокойно относится к критике в адрес «Манчестер Юнайтед».

«Такова цена, которую приходится платить, играя за такой большой клуб. «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» все время на слуху. На вас везде указывают пальцами. Но мы, игроки, просто концентрируемся на своих задачах, потому что в жизни есть вещи, которые мы не можем контролировать.

Я не могу контролировать, что думают или говорят люди. Поэтому мы просто сосредоточены на наших тренировках, на матчах, на нашем плане на игру и на победах, потому что это наш главный приоритет.

Мы не можем контролировать чужие мысли – мне бы хотелось контролировать все, но это не для нас. Поэтому мы просто позволяем им высказываться – у нас по-прежнему демократия, и каждый вправе говорить все, что хочет. Мы всегда стараемся смотреть на вещи с положительной стороны, потому что это важно для нас», – сказал голкипер «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАндре Онана
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