Жозе Моуринью: «Рано или поздно «МЮ» преуспеет, работа идет. Он лучше, чем говорят результаты. «Юнайтед» и «Тоттенхэм» – две сильнейшие команды в ЛЕ»
Жозе Моуринью ожидает, что результаты «Манчестер Юнайтед» улучшатся.
«Мы проанализировали их вместе с моей командой, там идет работа, рано или поздно они преуспеют.
Я хочу, чтобы они были успешны. Я желаю всего наилучшего тренеру и футболистам. Хочу, чтобы все у них было хорошо. Если дела идут не супер, меня это не радует.
Они лучше, чем говорят их результаты. Если бы мне пришлось назвать двух главных кандидатов на победу в Лиге Европы, я бы легко это сделал: «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». АПЛ на другом качественном уровне, на другом уровне в плане интенсивности, скорости, тактической культуры – всего. Завтра мы встретимся с одной из двух сильнейших команд», – сказал главный тренер «Фенербахче».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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