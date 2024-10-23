Жозе Моуринью: «Рано или поздно «МЮ» преуспеет, работа идет. Он лучше, чем говорят результаты. «Юнайтед» и «Тоттенхэм» – две сильнейшие команды в ЛЕ»

Жозе Моуринью ожидает, что результаты «Манчестер Юнайтед» улучшатся.

«Мы проанализировали их вместе с моей командой, там идет работа, рано или поздно они преуспеют.

Я хочу, чтобы они были успешны. Я желаю всего наилучшего тренеру и футболистам. Хочу, чтобы все у них было хорошо. Если дела идут не супер, меня это не радует.

Они лучше, чем говорят их результаты. Если бы мне пришлось назвать двух главных кандидатов на победу в Лиге Европы , я бы легко это сделал: «Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэм ». АПЛ на другом качественном уровне, на другом уровне в плане интенсивности, скорости, тактической культуры – всего. Завтра мы встретимся с одной из двух сильнейших команд», – сказал главный тренер «Фенербахче ».