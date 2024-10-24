«Ман Сити» побил рекорд «МЮ» по числу матчей без поражений в ЛЧ в основное время. После победы над «Спартой» у «горожан» – 26
«Манчестер Сити» побил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей без поражений.
Команда Пепа Гвардиолы дома разгромила «Спарту» (5:0) в 3-м туре общего этапа турнира.
«Горожане» продлили свою беспроигрышную серию в основное время, за 90+ минут, в Лиге чемпионов до 26 матчей.
Рекордный показатель «Манчестер Юнайтед», установленный в период между сентябрем 2007 года и маем 2009 года, был равен 25 матчам.
В следующем туре Лиги чемпионов «Сити» сыграет на выезде против «Спортинга» 5 ноября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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