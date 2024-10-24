«Получите тренерскую лицензию, тогда выйдет получше. Вы хотите разделить нас». Директор «Баварии» Эберль – репортеру на критику игры в обороне после 1:4 от «Барсы»
Директор «Баварии» разозлился из-за вопроса о проблемах команды.
Вчера мюнхенцы разгромно проиграли «Барселоне» в Лиге чемпионов (1:4).
После матча один из репортеров обратился к директору «Баварии» Максу Эберлю, раскритиковав игру команды в защите.
«Получите тренерскую лицензию, тогда у вас выйдет получше. Очень легко обвинять оборону, когда мы пропускаем.
Вы хотите разделить нас, именно этого добиваетесь. Мы этого не допустим», – заявил Эберль.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Патрик Штрассера
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