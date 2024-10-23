«Ливерпуль» при Слоте выиграл 11 из 12 матчей, 8 – подряд. Дальше – «Арсенал»
Победная серия «Ливерпуля» достигла 8 матчей.
Команда Арне Слота одолела «РБ Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов.
В этом сезоне мерсисайдцы потеряли очки только в одной игре – с «Ноттингем Форест» (0:1) в АПЛ 14 сентября. Остальные 11 матчей во всех турнирах они выиграли.
27 октября «Ливерпуль» выступит в гостях у «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости