«Ливерпуль» при Слоте выиграл 11 из 12 матчей, 8 – подряд. Дальше – «Арсенал»

Победная серия «Ливерпуля» достигла 8 матчей.

Команда Арне Слота одолела «РБ Лейпциг » (1:0) в Лиге чемпионов.

В этом сезоне мерсисайдцы потеряли очки только в одной игре – с «Ноттингем Форест» (0:1) в АПЛ 14 сентября. Остальные 11 матчей во всех турнирах они выиграли.

27 октября «Ливерпуль » выступит в гостях у «Арсенала».