«Барселона» разгромно выиграла 4 матча подряд, общий счет – 17:2. Дальше – «Реал»
«Барселона» одержала 4-ю крупную победу подряд.
Команда Ханси Флика разгромила «Баварию» (4:1) в Лиге чемпионов. Ранее она крупно обыграла «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0) и «Севилью» (5:1).
Каталонцы выиграли 11 из 13 матчей в этом сезоне. 26 октября они выступят в гостях у «Реала» в Ла Лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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