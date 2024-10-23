«Барселона» разгромно выиграла 4 матча подряд, общий счет – 17:2. Дальше – «Реал»

«Барселона» одержала 4-ю крупную победу подряд.

Команда Ханси Флика разгромила «Баварию» (4:1) в Лиге чемпионов. Ранее она крупно обыграла «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0) и «Севилью» (5:1).

Каталонцы выиграли 11 из 13 матчей в этом сезоне. 26 октября они выступят в гостях у «Реала» в Ла Лиге .