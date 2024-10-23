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Рафинья сделал второй хет-трик в сезоне – в ворота «Баварии»

Рафинья Диас во второй раз в этом сезоне сделал хет-трик.

Вингер «Барселоны» отличился на 1-й, 45-й и 56-й минутах матча с «Баварией» в Лиге чемпионов. Его команда ведет со счетом 4:1.

31 августа бразилец сумел трижды поразить ворота «Вальядолида» (7:0) в Ла Лиге.

Суммарно на счету Рафиньи 11 голов за клуб и сборную в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoРафинья Диас
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