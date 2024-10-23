У Ямаля 5+7 в 13 матчах за «Барсу» в сезоне. Ламин отдал ассист на Рафинью в матче с «Баварией»
Ламин Ямаль отдал голевой пас в матче с «Баварией».
17-летний вингер «Барселоны» ассистировал Рафинье на 56-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов.
В 13 матчах нынешнего сезона во всех турнирах Ямаль отметился 5 голами и 7 голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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