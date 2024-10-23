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Левандовски впервые забил «Баварии» после ухода в «Барсу» – в 3-м матче после трансфера. Роберт не праздновал гол

Роберт Левандовски забил «Баварии» впервые после ухода из клуба.

Форвард «Барселоны», выступавший за мюнхенский клуб с 2014 по 2022 год, отличился на 36-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Левандовски отказался праздновать гол, подняв руки вверх.

Сегодня Левандовски проводит 3-й матч против своей бывшей команды после перехода в «Барселону». В двух предыдущих матчах поляк не отметился результативными действиями – в сезоне-2022/23 «Барселона» дважды проиграла «Баварии» на групповом этапе ЛЧ (0:2, 0:3).

«Барселона» – «Бавария». 3:1 – Рафинья сделал дубль, Кейн и Левандовски тоже забили, у Фермина 2 ассиста! Онлайн-трансляция

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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