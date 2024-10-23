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У хавбека «Барсы» Фермина 2 ассиста в матче с «Баварией» – на Рафинью и Левандовского

Фермин Лопес сделал 2 ассиста в 1-м тайме матча с «Баварией».

На 1-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов 21-летний полузащитник «Барселоны» отдал передачу на Рафинью Диаса, открывшего счет.

На 36-й минуте Фермин отдал голевой пас на Роберта Левандовского.

Подробная статистика Лопеса – здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:1, первый тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРоберт Левандовски
logoРафинья Диас
logoФермин Лопес
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