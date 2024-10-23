Гол Кейна «Барсе» отменили после ВАР из-за офсайда. Харри забил по правилам спустя 8 минут

Гол Харри Кейна «Барселоне» отменили из-за офсайда.

Нападающий «Баварии» забил головой с подачи Майкла Олисе на 10-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов .

Однако после просмотра видеоповтора эпизода арбитр Славко Винчич отменил гол Кейна, поскольку англичанин находился в офсайде.

На 18-й минуте Кейн вновь забил – на этот раз гол был засчитан .

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport 2

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона » – «Бавария » (2:1, первый тайм).