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Гол Кейна «Барсе» отменили после ВАР из-за офсайда. Харри забил по правилам спустя 8 минут

Гол Харри Кейна «Барселоне» отменили из-за офсайда.

Нападающий «Баварии» забил головой с подачи Майкла Олисе на 10-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов.

Однако после просмотра видеоповтора эпизода арбитр Славко Винчич отменил гол Кейна, поскольку англичанин находился в офсайде.

На 18-й минуте Кейн вновь забил – на этот раз гол был засчитан.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport 2

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бавария» (2:1, первый тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoбундеслига Германия
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
Славко Винчич
logoХарри Кейн
видеоповторы
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