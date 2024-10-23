Гол Кейна «Барсе» отменили после ВАР из-за офсайда. Харри забил по правилам спустя 8 минут
Гол Харри Кейна «Барселоне» отменили из-за офсайда.
Нападающий «Баварии» забил головой с подачи Майкла Олисе на 10-й минуте матча общего этапа Лиги чемпионов.
Однако после просмотра видеоповтора эпизода арбитр Славко Винчич отменил гол Кейна, поскольку англичанин находился в офсайде.
На 18-й минуте Кейн вновь забил – на этот раз гол был засчитан.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport 2
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бавария» (2:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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