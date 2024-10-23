Рафинья забил «Баварии» на 1-й минуте. У «Барселоны» не было столь ранних голов в ЛЧ с 2005-го
«Барселона» открыла счет в матче с «Баварией» вскоре после стартового свистка.
Команды встречаются в Лиге чемпионов, игра проходит в Испании.
Хозяева смогли забить уже на 1-й минуте. Через 57 секунд после начала матча вингер Рафинья Диас сумел реализовать выход один на один с голкипером Мануэлем Нойером.
В последний раз каталонцы забивали в Лиге чемпионов так рано в 2005 году – в игре с «Панатинаикосом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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