Фаны «Барселоны» пели «Винисиус, сдохни!» у стадиона перед игрой с «Баварией»
Болельщики «Барселоны» исполнили грубую песню о Винисиусе Жуниоре.
Сегодня «блауграна» принимает «Баварию» в Лиге чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Перед матчем часть собравшихся у стадиона фанатов начала распевать: «Винисиус, сдохни!»
«Барселона» – «Бавария». Ямаль, Кейн, Левандовски и Мюллер играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Альберта Ортеги
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