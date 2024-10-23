Фаны «Барселоны» пели «Винисиус, сдохни!» у стадиона перед игрой с «Баварией»

Болельщики «Барселоны» исполнили грубую песню о Винисиусе Жуниоре.

Сегодня «блауграна» принимает «Баварию» в Лиге чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Перед матчем часть собравшихся у стадиона фанатов начала распевать: «Винисиус , сдохни!»

«Барселона» – «Бавария». Ямаль, Кейн, Левандовски и Мюллер играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00