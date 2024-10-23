Рафинья сделал дубль «Баварии» за тайм – он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 6 октябрьских матчах за «Барселону» и Бразилию

У Рафиньи Диаса 9 результативных действий в октябре.

Вингер «Барселоны» открыл счет на 1-й минуте игры с «Баварией» в Лиге чемпионов , реализовав выход один на один. На 45-й он отличился вновь.

С начала месяца у бразильца 5 голов и 4 голевых паса в 6 играх за клуб и национальную команду.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .