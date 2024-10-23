Онопко о поражении от «Локо» по пенальти: «Ростов» упустил заслуженную победу – обидно, не дотерпели»
«Ростов» проиграл по пенальти (7:8, основное время – 2:2) в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Валерий Карпин пропускал матч из-за дисквалификации.
– Игра имела большой смысл и была важна. Да, с точки зрения турнирной таблицы ничего не решалось, но за нас болели 20 тысяч болельщиков. Вышли игроки и из «Ростова‑2».
Во втором тайме было большое преимущество, но, к сожалению, не дотерпели. Пенальти – лотерея. «Локомотив» вышел практически основным составом.
У нас сложный график – скоро игра с «Ахматом». Вышло много молодых футболистов. Понравилось их отношение. Чувствовалось. что настрой у них хороший. Они вышли с хорошей агрессией. Они понимали, что надо выкладываться.
– Состав «Локомотива» удивил?
– Он и до этого практически не использовал в Кубке ротацию. Мы анализировали их игры – это не было неожиданностью.
– Как вам пенальти Щетинина?
– Здесь в голову не залезешь футболисту. Он принял решение сам. Нужно у него спрашивать, почему он так ударил. В раздевалке об этом не говорили.
Обидно, что упустили заслуженную победу. Не хватило концентрации, не дотерпели, – сказал тренер «Ростова».
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