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«Локо» набрал 17 из 18 очков в Кубке России – больше всех на групповом этапе

«Локомотив» набрал больше всего очков на групповом этапе Фонбет Кубка России.

В матче 6-го тура Пути РПЛ команда Михаила Галактионова обыграла «Ростов» в серии пенальти (8:7, основное время – 2:2).

«Локомотив» занял 1-е место в группе В, набрав 17 очков в 6 матчах – больше, чем любая другая команда розыгрыша.

Железнодорожники выиграли все матчи группового этапа – отметим, что за победу по пенальти команда получает 2 очка.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoЛокомотив
logoРостов
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoОренбург
logoМихаил Галактионов
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