«Локо» набрал 17 из 18 очков в Кубке России – больше всех на групповом этапе
«Локомотив» набрал больше всего очков на групповом этапе Фонбет Кубка России.
В матче 6-го тура Пути РПЛ команда Михаила Галактионова обыграла «Ростов» в серии пенальти (8:7, основное время – 2:2).
«Локомотив» занял 1-е место в группе В, набрав 17 очков в 6 матчах – больше, чем любая другая команда розыгрыша.
Железнодорожники выиграли все матчи группового этапа – отметим, что за победу по пенальти команда получает 2 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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