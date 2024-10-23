Газзаев поддержал Карпина по поводу комментаторов: «Оценивать игроков должны специалисты и тренеры, комментатору следует рассказывать, что происходит на поле»
Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».
«Я думаю, что эксперты могут оценивать футболистов и работу тренеров, но комментаторы должны вести прямую трансляцию матча и говорить о ходе встречи. В советское время были выдающиеся комментаторы: например, Озеров, Махарадзе, Маслаченко, и они именно комментировали ход игры.
Так что я считаю, что, оценивать футболистов должны специалисты и тренеры, а комментаторы должны рассказывать о том, что непосредственно происходит на поле», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Георгий Черданцев: «Комментатор не только имеет право на оценочные суждения, но и обязан их высказывать. У нас он одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий