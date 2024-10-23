Газзаев поддержал Карпина по поводу комментаторов: «Оценивать игроков должны специалисты и тренеры, комментатору следует рассказывать, что происходит на поле»

Валерий Газзаев поддержал мнение Валерия Карпина о комментаторах.

Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол . Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Я думаю, что эксперты могут оценивать футболистов и работу тренеров, но комментаторы должны вести прямую трансляцию матча и говорить о ходе встречи. В советское время были выдающиеся комментаторы: например, Озеров, Махарадзе, Маслаченко, и они именно комментировали ход игры.

Так что я считаю, что, оценивать футболистов должны специалисты и тренеры, а комментаторы должны рассказывать о том, что непосредственно происходит на поле», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Георгий Черданцев: «Комментатор не только имеет право на оценочные суждения, но и обязан их высказывать. У нас он одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти»