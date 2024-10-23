«Ростов» не побеждает 6 матчей подряд. Дальше – «Ахмат»

«Ростов» продлил серию без побед до 6 матчей.

Команда Валерия Карпина уступила «Локомотиву » по пенальти (7:8, основное время – 2:2) в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее «Ростов » не побеждал в 5 матчах подряд, дважды проиграв и трижды сыграв вничью. Последнюю победу команда одержала 18 сентября в кубковом матче с «Оренбургом» (3:1).

В следующем матче «Ростов» примет «Ахмат». Игра 13-го тура Мир РПЛ пройдет 26 октября.