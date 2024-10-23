«Как у льва!» Дзюба о состоянии здоровья после травмы бедра

Артем Дзюба рассказал о состоянии своего здоровья после травмы.

Ранее пресс‑служба «Акрона» сообщила, что нападающий получил микроповреждение задней поверхности бедра в матче 12‑го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:5).

– Как здоровье?

– Как у льва! – заявил нападающий «Акрона».

Дзюба перешел в «Акрон» в статусе свободного агента в сентябре. Контракт 36‑летнего форварда рассчитан до конца сезона‑2024/2025.

В пяти матчах за команду в Премьер-лиге он забил один гол и сделал три результативные передачи. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь .

У Дзюбы микроповреждение задней поверхности бедра. 36-летний форвард «Акрона» вскоре должен вернуться в общую группу