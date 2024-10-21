У Дзюбы микроповреждение задней поверхности бедра. 36-летний форвард «Акрона» вскоре должен вернуться в общую группу

У Артема Дзюбы обнаружено микроповреждение задней поверхности бедра.

36-летний форвард получил травму в игре с «Зенитом» (0:5) и был заменен на 9-й минуте встречи.

«По итогам дополнительного медицинского обследования определился характер травмы форварда «Акрона». Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра.

Нападающий в данный момент проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», – сказано в сообщении пресс-службы «Акрона ».

В этом сезоне Мир РПЛ Дзюба набрал 4 (1+3) балла за результативность в пяти матчах за тольяттинский клуб. «Акрон» занимает десятое место в чемпионате России с 12 очками за 12 игр.