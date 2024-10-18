Владимир Пономарев: «Дзюбе надо заканчивать карьеру после травмы в матче с «Зенитом». Ему давно нечего делать в футболе»
Владимир Пономарев считает, что Артему Дзюбе пора завершать карьеру.
36-летний форвард «Акрона» получил травму на 10-й минуте матча с «Зенитом» (0:5)..
«Дзюбе надо заканчивать карьеру после травмы в матче с «Зенитом». Ему еще после чемпионата мира надо было завершать. Он давно уже кончился как хороший спортсмен и футболист. Ему делать в футболе давно нечего.
Ему сколько лет? 36, по-моему. В советское время в 30 лет специально делали так, чтобы ты закончил, говорили – старый. А сейчас в 36 лет играют. Это же кошмар какой-то. Уже же скорость не та.
Конечно, многое зависит от того, как у него травма. Может еще какое-то время поиграет в «Акроне». Деньги получит за год контракта, а потом закончит», – сказал экс-футболист сборной СССР.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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