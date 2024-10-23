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  • Галактионов о победе над «Ростовом» по пенальти: «У «Локо» были хорошие отрезки. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе»
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Галактионов о победе над «Ростовом» по пенальти: «У «Локо» были хорошие отрезки. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе»

Михаил Галактионов удовлетворен победой «Локомотива» над «Ростовом» по пенальти.

«Нужно отдать должно ребятам. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе. Ребята нашли момент, чтобы сравнять и перевести в серию пенальти. Все реализовать тяжело, но отрезки были хорошие. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу РПЛ.

Видели, что Севикян начал уставать, и выпустили более свежего Самошникова. Хотели выпустить еще Салтыкова, но ход матча подсказал, что нужен более оборонительный игрок», – отметил главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoИлья Самошников
logoЭдгар Севикян
logoНикита Салтыков
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