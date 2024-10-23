Галактионов о победе над «Ростовом» по пенальти: «У «Локо» были хорошие отрезки. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе»

Михаил Галактионов удовлетворен победой «Локомотива» над «Ростовом» по пенальти.

«Нужно отдать должно ребятам. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе. Ребята нашли момент, чтобы сравнять и перевести в серию пенальти. Все реализовать тяжело, но отрезки были хорошие. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу РПЛ .

Видели, что Севикян начал уставать, и выпустили более свежего Самошникова . Хотели выпустить еще Салтыкова , но ход матча подсказал, что нужен более оборонительный игрок», – отметил главный тренер «Локомотива ».