Кубарси о «Золотом мяче»: «Выбор между Родри, Карвахалем или Вини, но я бы отдал его Родри»
Пау Кубарси считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить Родри.
«Это выбор между Родри, Карвахалем или Вини, но я бы отдал его Родри», – заявил защитник «Барселоны» и сборной Испании.
В «Реале» готовятся к вручению «Золотого мяча» Винисиусу. Клуб придумывает поздравление и определяет делегацию для поездки на церемонию в Париж (Relevo)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Onda Cero
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