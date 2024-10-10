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Кубарси о «Золотом мяче»: «Выбор между Родри, Карвахалем или Вини, но я бы отдал его Родри»

Пау Кубарси считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить Родри.

 «Это выбор между Родри, Карвахалем или Вини, но я бы отдал его Родри», – заявил защитник «Барселоны» и сборной Испании.

В «Реале» готовятся к вручению «Золотого мяча» Винисиусу. Клуб придумывает поздравление и определяет делегацию для поездки на церемонию в Париж (Relevo)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Onda Cero
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoДаниэль Карвахаль
logoРодри
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logoПау Кубарси
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