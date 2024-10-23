Винисиус пробежал 80 метров с мячом перед 2-м голом «Боруссии»
Винисиус Жуниор пробежал около 80 метров с мячом перед вторым голом «Боруссии».
Вчера вингер «Реала» сделал хет-трик в матче с дортмундцами (5:2) в Лиге чемпионов.
Второй гол бразильца был забит на 86-й минуте, а на 85:25 было зафиксировано, что он находится с мячом на своей половине поля в 80 метрах от ворот соперника.
Таким образом, по данным Marca, футболист преодолел почти 70 метров за 10 секунд перед тем, как приблизиться к воротам и нанести голевой удар.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Детали дикого камбэка «Реала» с 0:2! Пять голов за тайм, хет-трик Винисиуса, ассист Мбаппе
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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