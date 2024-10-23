Никогда не сомневайтесь в Винисиусе

Заберет каждый большой матч.

То, что выдал Винисиус с «Дортмундом», – настоящий концерт.

Гитарное соло в яркой рок-балладе. Ключевая ария из хитовой оперы.

Он разорвал фланг Юлиана Рюэрсона – прямо как полгода назад в финале Лиги чемпионов. Юлиан активно прогрессирует, а потом выходит против Винисиуса – и прогресс обнуляется. Бразилец раз за разом просто обыгрывает один в один. Нет, подстраховка от Никласа Зюле совсем не помогает.

Целый «Дортмунд» не может сдержать одного вингера «Реала».

Больше всего в Винисиусе восхищает неутомимость. Он совершает рывок за рывком. Попытку за попыткой. Он обязательно найдет брешь в защите, даже если там игольное ушко: создаст момент, забьет или сделает так, что и руки Мануэля Нойера затрясутся. Это магия.

Винисиус замучил Рюэрсона. Неопытный тренер Нури Шахин выпустил Эмре Джана. Вини встретил его пробросом между ног, а камера выхватила шокированное лицо немца.

Теперь представьте: прошло 86 минут, а Винисиус выложился на полную, как и всегда. Сил уже нет, результат сделан.

Но он подхватывает мяч на своей половине и летит вперед словно Гарет Бэйл в том самом матче с «Барселоной» (случайный факт: Марк Бартра играл и за «Дортмунд»). Пробежав 70 метров с мячом и оставив где-то за спиной половину «Боруссии», этот парень классным ударом кладет мяч в дальний угол.

Он снимает майку и показывает жестом «Я здесь!» переполненному «Сантьяго Бернабеу».

«Я. Тут. Главный».

Это внутреннее осознание собственной силы – чтобы никто не сомневался, что «Золотой мяч» – его.

Такое себе раньше позволял только Криштиану Роналду, а теперь Винисиус. Их величие, конечно, неравнозначно. Бразилец только начинает и 28 октября собирается за своим первым.

Символично, что перед церемонией «Реал» играет с топ-соперниками, дальше ведь класико. Винисиус – король топ-матчей. Он всегда решает в них вопросы. Всегда.

В первую очередь благодаря таким матчам он сейчас и главный фаворит на «Золотой мяч». Винисиус неудержим тогда, когда на него смотрит весь мир. Это его фишка.

Он разнес «Барселону» хет-триком в Суперкубке Испании.

Он заставил рыдать «Жирону», когда подарил ночной кошмар Яну Коуто.

Он забил в 1/8 финала ЛЧ «Лейпцигу», отдал две голевые против «Сити», а потом положил дубль «Баварии».

Винисиус забил в финале Лиги чемпионов. Тоже пострадала «Боруссия», и там все помнят.

Винисиус выиграет «Золотой мяч», потому что только он сейчас способен затыкать всех в главные моменты.

Вы еще сомневаетесь?

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Фото: East News /Thomas COEX / AFP, AP Photo/Manu Fernandez, Europa Press via AP