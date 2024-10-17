Погба о действиях «МЮ» в адрес Фергюсона: «Я слышал лишь о деньгах – разве это изменит то, что он сделал для клуба? Сэр Алекс навсегда в истории «Юнайтед»

Поль Погба высказался о действиях «МЮ» по отношению к Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» ради сокращения расходов перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – экс-тренер зарабатывал на этой должности 2 млн фунтов в год . Кроме того, шотландца попросили не заходить в раздевалку команды после матчей на «Олд Траффорд».

«Разве это изменит то, что он сделал для клуба? Единственное, что я слышал,– что ему больше не будут платить. Сэр Алекс Фергюсон по-прежнему останется сэром Алексом Фергюсоном . Он по-прежнему в истории «Манчестер Юнайтед » и останется там навсегда.

Единственное, о чем я слышу, – это о деньгах! Это сэр Алекс Фергюсон, легенда «Манчестер Юнайтед» и всегда будет ею», – сказал полузащитник, ранее выступавший за «МЮ».