«Лейпциг» и Лукеба продлили контракт до 2029-го. Защитник интересен «Реалу», «МЮ» и «Ливерпулю»

Кастелло Лукеба продлил контракт с «Лейпцигом».

Новое соглашение 21-летнего защитника с немецким клубом рассчитано до 2029 года.

Ранее сообщалось , что интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед », «Ливерпуль » и «Реал ».

В текущем сезоне Бундеслиги Лукеба провел 6 матчей. Его статистика – здесь .