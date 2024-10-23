«Лейпциг» и Лукеба продлили контракт до 2029-го. Защитник интересен «Реалу», «МЮ» и «Ливерпулю»
Кастелло Лукеба продлил контракт с «Лейпцигом».
Новое соглашение 21-летнего защитника с немецким клубом рассчитано до 2029 года.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Реал».
В текущем сезоне Бундеслиги Лукеба провел 6 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лейпцига»
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