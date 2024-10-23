Родриго пропустит матч «Реала» с «Барселоной» из-за травмы задней поверхности бедра
Родриго не сыграет в класико из-за травмы.
Вингер «Реала» повредил заднюю поверхность бедра во время матча с «Боруссией» (5:2) и был заменен на 85-й минуте.
Завтра бразильцу сделают МРТ, чтобы определить точный диагноз и сроки восстановления. Матч с «Барселоной», который состоится 26 октября, он точно пропустит.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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