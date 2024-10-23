Родриго пропустит матч «Реала» с «Барселоной» из-за травмы задней поверхности бедра

Родриго не сыграет в класико из-за травмы.

Вингер «Реала » повредил заднюю поверхность бедра во время матча с «Боруссией» (5:2) и был заменен на 85-й минуте.

Завтра бразильцу сделают МРТ, чтобы определить точный диагноз и сроки восстановления. Матч с «Барселоной», который состоится 26 октября, он точно пропустит.