Шахин убил «Дортмунд» заменами. Разбор самоуничтожения на «Бернабеу»

Лукомский и Денисов объясняют камбэк «Реала».

«Реал» победил «Дортмунд» 5:2, проигрывая 0:2 после первого тайма. Очередной мощный камбэк «Реала», но в этот раз на первом плане даже не магия Карло Анчелотти, а грандиозное тренерское самоубийство Нури Шахина.

«Дортмунд» выбрал 4-2-3-1 с необычным центром поля: Феликс Нмеча и Марсель Забитцер. Обычно там играют Паскаль Гросс и Эмре Джан, но Гросс после повреждения, а Джан спустился в запас по решению Шахина. Забитцер впервые в сезоне вышел в центре поля с первых минут – постоянно играл там у Эдина Терзича, но Шахин предпочитает использовать его ближе к атаке. Еще одно изменение: Никлас Зюле вместо Вальдемара Антона. Очевидное предположение: потому что Зюле быстрее Антона, это важно для противодействия Винисиусу и Килиану Мбаппе.

Самым необычным элементом состава Карло Анчелотти стал центр поля без Орельена Тчуамени и Эдуардо Камавинга. Четкого опорника не было вообще, а место самого глубокого полузащитника занял Феде Вальверде.

Что получалось у «Дортмунда» до камбэка «Реала»

Чтобы по достоинству оценить тренерское самоуничтожение Шахина во втором тайме, важно проговорить, как «Дортмунд» действовал до перерыва.

Шахин выбрал новую структуру владения в отсутствии Гросса: Юлиан Рюэрсон поднимался по флангу, на место правого защитника садился Забитцер, левый защитник Рами Бенсебаини охотно двигался по всему полуфланговому коридору.

В такой формации «Дортмунд» безопасно катал мяч. Почти без заходов в чужую штрафную, но для гостевой команды на «Сантьяго Бернабеу» длительные отрезки контроля – это всегда приятно. Тем более, что «Дортмунд» не допускал опасных контратак.

В развитии первой голевой атаки новая структура даже принесла пользу: Забитцер в новой позиции сделал перевод на левый фланг, в полуфланге включился Рами Бенсебаини, который прострелил на границу штрафной.

Ключевое действие – тонкая передача Серу Гирасси, ей он поставил в тупик всю оборону «Реала». Подобные решения отличают Гирасси от типичных таргетменов.

Второй гол – просто отличный быстрый выпад.

Другой игрок, которого необходимо отметить, – Феликс Нмеча. Обычно запасной полузащитник заслужил комплименты. Он несколько раз успешно шел в контрпрессинг, возвращая «Дортмунду» мяч сразу после потерь. Выиграл несколько стыков за счет длинных ног. Постоянно получал свободу при выходе из защиты: здесь и недоработка «Реала», но хорошее движение Нмечи важно.

Это не грандиозный первый тайм от «Дортмунда», просто уместный перекат мяча и идеальная реализация собственных редких шансов. В том же финале ЛЧ-2023/24 «Боруссия» выглядела гораздо качественнее. Но там 0:0 к перерыву, а здесь 2:0.

А дальше…

Теория: «Мадрид» напугал Шахина еще в конце первого тайма

На самом деле «Реал» проснулся и начал разгоняться еще до перерыва. К концу первого тайма команда Карло Анчелотти чаще развивала атаки в один разрезающий пас за спину защитника «Боруссии».

Прием сильно отличался от попыток перегрузить левый фланг и разыгрывать комбинации – изначальный подход «Мадрида». Умение прочитать рисунок и бить в слабую точку – фирменная черта «Реала». В конце первого тайма она привела к моментам.

«Боруссия» оставляла достаточно пространства для таких открываний. А защитники плохо подготовились.

Возникали проблемы с координацией по линии крайний-центральный.

Оли защитник-опорник (когда рывок из глубины).

Самый простой способ противостоять – сесть глубже, чтобы сократить пространство для открываний. Если команда садится в явный автобус, у соперника будет много подач, а для них пригодится дополнительный защитник – вероятно, такой была логика Шахина .

На практике сценария, на который он закладывался, не получилось: счет быстро стал равным, «Реалу» не пришлось устраивать навал с подачами, плюс никто из тройки не защитил от навеса на Антонио Рюдигера. Если наша трактовка верна, попытки Шахина исправить назревающую проблему привели к новой намного более серьезной.

Это все равно ужасная тренерская работа, но тренер «Боруссии» запаниковал не на ровном месте.

Безумная замена №1: Антон вместо Гиттенса

Уже на 55-й минуте Шахин перешел с 4-2-3-1 на 5-4-1, выпустив центрального защитника Вальдемара Антона вместо флангового нападающего Джейми Гиттенса.

Было так.

А стало вот так.

За 35 минут до конца матча (даже больше с учетом добавленных) Шахин отказался от контригры и предпочел окопаться в собственной штрафной.

Что же может пойти не так?

Например, свободный Антонио Рюдигер в штрафной, где восемь полевых игроков «Дортмунда».

Абсурд, ведь первые 10 минут второго тайма прошли нормально для «Дортмунда». Окей, Винисиус пробил после быстрого розыгрыша углового – и все. Нмеча по-прежнему выигрывал стыки на чужой половине.

Шахину не требовалось срочно тушить пожар – заменой он сам достал огнемет и спалил собственную команду . Вместо Гиттенса можно было бы выпустить Макси Байера, сохранив 4-2-3-1 и контратакующий потенциал. Если «Реал» по-настоящему прижал бы, уже думать о переходе на пятерку защитников.

После матча он не признал ошибку: «С выходом Антона мы хотели сузить коридоры между защитниками, но пропустили два гола за две минуты. Я не думаю, что мы проиграли из-за изменения системы – скорее, потому что больше не было подходов к воротам, и мы плохо прессинговали».

Хм, так может подходов не было из-за изменения системы? И плохо прессинговали по той же причине?

Знаете, что это подозрительно напоминает? Второй полуфинал ЛЧ-2023/24, когда «Дортмунд» вел у «ПСЖ» 1:0 (2:0 по сумме двух матчей). На 67-й минуте вместо Джейдона Санчо вышел Никлас Зюле. Ранее вместо скоростного Карима Адейеми появился потерявший скорость Марко Ройс. «Дортмунд» отказался от контригры, и «ПСЖ» нарастил давление. Тогда казалось, что Эдин Терзич слишком боялся парижского наступления.

Возможно, ему на ухо просто шептал дьявол – ассистент Нури Шахин.

Безумная замена №2: Джан под Винисиуса

К 75-й минуте Шахин уже выпустил третьего центрального защитника и лишил команду скорости под контратаки, сняв Дониэлла Малена и Гиттенса. Тренер добил «Боруссию» выпуском Эмре Джана на позицию правого защитника – под Винисиуса .

Пожалуй, лучше тактических картинок подойдет скриншот реакции свежего Джана на самую легкую обводку в карьере Винисиуса.

🤷‍♂️

«Как так? Если выброситься на Вини, он тебя уничтожит? Меня к такому не готовили».

Дальше этот рисунок многократно повторялся – Винисиус просто казнил соперника.

Это не первый в карьере выход Джана справа в защите, но его никогда не выпускали туда под самого индивидуально опасного игрока соперника. Отягчающее обстоятельство: на старте этого сезона Эмре в плохой форме, даже когда выходит в опорной . Здесь рассмотреть тренерскую логику крайне трудно.

На выходе получили пару Винисиус-Джан – главный разрыв сезона по пропорции созданных угроз к совместно проведенным минутам. На следующей неделе бразилец получит «Золотой мяч». Яркость и тотальность уничтожения Джана – хорошее напоминание почему. Вини прочувствовал уязвимую мишень и поймал кураж, а дальше его было не остановить.

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Фото: IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO, IMAGO/Bahho Kara/Global Look Press