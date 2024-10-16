РФС создает «Клуб 1912»: «Он объединит неравнодушных людей из мира политики, бизнеса и медиаиндустрии. Это новый формат продвижения футбола»
РФС создает бизнес-сообщество «Клуб 1912».
Оно будет презентовано в Уфе на международном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября, сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Клуб 1912» объединит неравнодушных к спорту и футболу людей из мира политики, бизнеса и медиаиндустрии.
Это будет принципиально новый коммуникационный формат продвижения футбола. Само название клуба – 1912 – выбрано неслучайно и относится к году образования Российского футбольного союза и рождения сборной России по футболу», – рассказал Митрофанов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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