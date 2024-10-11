Колосков про пиво на стадионах: «Футболисты пьют, а болельщикам нельзя? Я бы и водку разрешил – ничего плохого не вижу. Было время, когда все продавалось, и никаких дебошей не было»
«Футболисты пьют пиво, а болельщикам нельзя? Тут никакого отношения нет. А разве пиво – запрещенный напиток? У нас есть закон, запрещающий продажу пива на спортивных объектах, но нет закона, запрещающего кому бы там ни было пить пиво.
Лично я к продаже пива на стадионах отношусь положительно – три года уже об этом говорю. Я бы и водку разрешил продавать. Ничего плохого в этом не вижу.
Не знаю, что будет с поведением у болельщиков, за них не гарантирую. Но знаю, что было время (я участник этого времени), когда все продавалось – и никаких дебошей на стадионах не было. Поэтому все зависит от культуры людей, которые будут посещать матчи», – сказал почетный президент РФС.
Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
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