«Матч против Китая будет возможен, когда и у нас, и у них будет свободное окно, и мы договоримся». Митрофанов об игре сборной России

Максим Митрофанов рассказал, когда пройдут переговоры о матче России и Китая.

В марте 2024 года президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча. В октябре футболисты молодежной сборной России провели два матча со сверстниками из Китая.

«Все наши сборные проводят регулярно матчи, так как у нас хорошее общение со многими федерациями. Говорить о том, что наши сборные не используют окна ФИФА абсолютно неправильно.

Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Сборная Китая выступает в группе 3 плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года вместе с командами Японии, Австралии, Саудовской Аравии, Бахрейна и Индонезии. Китай занимает 6-е место в таблице группы, набрав 3 очка в 4 матчах.