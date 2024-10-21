  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Матч против Китая будет возможен, когда и у нас, и у них будет свободное окно, и мы договоримся». Митрофанов об игре сборной России
2

«Матч против Китая будет возможен, когда и у нас, и у них будет свободное окно, и мы договоримся». Митрофанов об игре сборной России

Максим Митрофанов рассказал, когда пройдут переговоры о матче России и Китая.

В марте 2024 года президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча. В октябре футболисты молодежной сборной России провели два матча со сверстниками из Китая.

«Все наши сборные проводят регулярно матчи, так как у нас хорошее общение со многими федерациями. Говорить о том, что наши сборные не используют окна ФИФА абсолютно неправильно.

Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Сборная Китая выступает в группе 3 плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года вместе с командами Японии, Австралии, Саудовской Аравии, Бахрейна и Индонезии. Китай занимает 6-е место в таблице группы, набрав 3 очка в 4 матчах.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoРФС
logoСборная Китая по футболу
logoМаксим Митрофанов
товарищеские матчи (сборные)
logoквалификация ЧМ-2026 Азия
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвинея-Бисау готова сыграть с Россией: «О сроках говорить преждевременно, но это возможно. Мы можем принять матч у себя или приехать в Россию, если будет приглашение»
7вчера, 20:03
Венесуэла готова сыграть с Россией: «Нужно только договориться на уровне федераций – у нас хорошие взаимоотношения»
3вчера, 13:59
Ангола готова сыграть с Россией в 2025-м: «Как дома, так и в гостях. Нам это интересно»
25вчера, 11:36
Федерация футбола Сейшельских островов: «Сборная без проблем может приехать в Россию. Игра возможна в следующем году – решает тренер»
22вчера, 10:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Более 100 футболисток попросили ФИФА расторгнуть контракт с саудовской нефтяной компанией из-за «систематического притеснения женщин и гомосексуалистов» в стране
4 минуты назад
Мбаппе – лучший игрок «ПСЖ» в XXI веке по версии Goal. Ибрагимович – 2-й, Неймар – 3-й, Кавани – 4-й, Ди Мария – 9-й, Месси – 23-й
2039 минут назад
Кто победит? «Реал» или «Боруссия»?
252 минуты назадСпецпроект
Глава Ла Лиги Тебас о борьбе с расизмом: «Нам еще есть куда двигаться. Мы подаем жалобы на оскорбления в адрес Винисиуса, хотя даже он сам не знает, что его оскорбляли»
857 минут назад
Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «Ну и что? Есть много других команд»
36сегодня, 08:47
Капитан «Сибири» Нарылков сломал челюсть партнеру по команде во время конфликта в раздевалке (Mash Siberia)
7813 минут назад
«Спартак» о стажировке Мостового: «Она отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца»
35сегодня, 08:23
Жирков о словах Латышонка про жизнь на 30 тысяч рублей в месяц: «Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу около миллиона»
80сегодня, 08:14
«Спартак» отказал Мостовому в стажировке: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет»
66сегодня, 08:08
Форвард «Локо» Сулейманов о натурализации Сантоса: «Будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – русские ребята сильнее» 
32сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл об АПЛ: «Арсенал» – единственная команда, которая может бросить вызов «Сити». «Ливерпулю» чего-то не хватает, как и «Челси»
115 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Чертаново» принимает «Знамя Труда»
321 минуту назад
Дзагоев пройдет обучение для получения лицензии УЕФА: «Я сразу сказал, что у меня есть планы тренировать»
631 минуту назад
Глава «Интера» Маротта о календаре: «Число матчей должно быть сокращено. Игрокам все труднее справляться, количество ошибок и травм сейчас намного превышает прежние показатели»
133 минуты назад
Невилл про 0:2 «Арсенала» с «Борнмутом»: «Разочарован ими, они должны уметь выигрывать такие матчи. Если остаетесь вдесятером, нужно идти и побеждать»
654 минуты назад
Павел Погребняк: «Жить всегда хотел в России, а играть в Англии. Оказался там в итоге, но не в «МЮ», о котором мечтал»
10сегодня, 08:42
Заир-Эмери о критике: «Даже Роналду критикуют, когда нечего сказать. Мне нужно работать и игнорировать все, что есть в соцсетях»
2сегодня, 08:21
Безруков призвал не хейтить Мукбу из-за пенальти в игре с «Динамо»: «Такое может случиться с каждым. Нужно поддержать парня, он большой талант» 
5сегодня, 07:40
Клаттенбург о голе Стоунза: «Бернарду не закрывал обзор вратарю и не влиял на его возможность сыграть в мяч в момент удара» 
14сегодня, 07:22
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 5 мячей «Севилье», «Атлетико» победил «Леганес», «Вильярреал» поделил очки с «Хетафе»
157вчера, 20:59