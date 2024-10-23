Анчелотти о том, как «Реал» сыграет в класико: «Как во втором тайме с «Дортмундом» 

Карло Анчелотти рассказал, как «Реал» сыграет с «Барселоной» в 11-м туре Ла Лиги.

Во вторник мадридцы разгромили дортмундскую «Боруссию» (5:2) в Лиге чемпионов, проигрывая 0:2 к 60-й минуте.

– Какой «Реал» мы увидим в субботу – тот, что играл сегодня в первом тайме, или тот, что играл во втором?

– (Смеется) Ответить не так уже сложно. Тот, что во втором, – сказал тренер «Реала ».