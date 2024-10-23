Родриго травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Дортмундом» и может пропустить класико. Сегодня он пройдет обследование
Родриго травмировал заднюю поверхность бедра в матче с дортмундской «Боруссией» (5:2).
Вингер «Реала» был заменен на 85-й минуте игры 3-го тура Лиги чемпионов.
По данным As, у бразильца травма задней поверхности правого бедра. Сегодня он пройдет обследование, но раньше четверга МРТ делать не будут.
Таким образом, Родриго может пропустить субботнее класико с «Барселоной» в рамках Ла Лиги.
Повреждение у футболиста подтвердил тренер «Реала» Карло Анчелотти: «Мышечная травма. Он совершил стремительный рывок перед третьим голом… Жаль, но что есть, то есть».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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