Родриго травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Дортмундом» и может пропустить класико. Сегодня он пройдет обследование

Родриго травмировал заднюю поверхность бедра в матче с дортмундской «Боруссией» (5:2).

Вингер «Реала » был заменен на 85-й минуте игры 3-го тура Лиги чемпионов.

По данным As, у бразильца травма задней поверхности правого бедра. Сегодня он пройдет обследование, но раньше четверга МРТ делать не будут.

Таким образом, Родриго может пропустить субботнее класико с «Барселоной» в рамках Ла Лиги .

Повреждение у футболиста подтвердил тренер «Реала» Карло Анчелотти: «Мышечная травма. Он совершил стремительный рывок перед третьим голом… Жаль, но что есть, то есть».