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Игорь Корнеев: «Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль. «Спартак» так не может играть»

Игорь Корнеев оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

Во вторник красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в Фонбет Кубке России.

«Сегодня состав «Спартака» не был близок к основному. Было очень много молодых. Видно, что матч не был важным, как я вижу. 

Посмотрите результаты. Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль. В игре с «Краснодаром» (0:3) их просто размазали. Так не может играть «Спартак», — сказал экс-игрок сборной России.

После 12 туров «Спартак» занимает в Мир РПЛ 6-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoИгорь Корнеев
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoГильермо Абаскаль
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