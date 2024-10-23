Игорь Корнеев: «Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль. «Спартак» так не может играть»
Игорь Корнеев оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.
Во вторник красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в Фонбет Кубке России.
«Сегодня состав «Спартака» не был близок к основному. Было очень много молодых. Видно, что матч не был важным, как я вижу.
Посмотрите результаты. Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль. В игре с «Краснодаром» (0:3) их просто размазали. Так не может играть «Спартак», — сказал экс-игрок сборной России.
После 12 туров «Спартак» занимает в Мир РПЛ 6-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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