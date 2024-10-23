Игорь Корнеев: «Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль. «Спартак» так не может играть»

Игорь Корнеев оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

Во вторник красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в Фонбет Кубке России.

«Сегодня состав «Спартака » не был близок к основному. Было очень много молодых. Видно, что матч не был важным, как я вижу.

Посмотрите результаты. Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль . В игре с «Краснодаром» (0:3) их просто размазали. Так не может играть «Спартак», — сказал экс-игрок сборной России.

После 12 туров «Спартак» занимает в Мир РПЛ 6-е место.